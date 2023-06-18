Вучич про перемовини з Косово: подальший діалог беззмістовний

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що подальші перемовини між Сербією та Косово є беззмістовними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.

Вучич заявив, що країна зіткнулася "з найскладнішою ситуацією за останні 24 роки", що країни Заходу дозволяють ображати сербів, а прем’єр Косова Альбін Курті "хоче війни за будь-яку ціну і має підтримку деяких країн Заходу, аби створювати незаконну ситуацію і переслідувати мешканців сербської громади".

Президент Сербії наголосив, що подальший діалог між країнами є "беззмістовним".

"Немає сенсу про щось говорити, доки фейкові мери не підуть у відставку і поліцейські сили Косова не заберуться з цих муніципалітетів (північних муніципалітетів Косова – ред.)... Щодо технічного, з’явимося ми для діалогу чи ні, я ще прийму рішення і повідомлю вам за 24 години наперед", – додав Вучич.

Він додав, що Белград спробує "зберігати мир".

"Але попереджаємо усіх тих, кому явно байдуже до миру і хто хоче, аби сербів з меншим шумом виганяли з півночі Косова, що цього не буде", – заявив президент Сербії.

Відносини між Сербією та Косово

Напруга між країнами посилилась в червні, коли Сербія затримала трьох косівських офіцерів, яких звинуватили в спробах незаконно проникнути на територію країни. В Косово ж заявили, що правоохоронців викрали.

Після цього уряд Косово заборонив транспортним засобам з номерними знаками Республіки Сербія в’їзд до країни.

Зауважимо, що інцидент відбувається на тлі чергового загострення відносин Белграда й Приштини через протести у косовських північних муніципалітетах. Там на проміжних виборах, які серби бойкотували за вказівкою уряду в Белграді, перемогли політики албанського походження явка склала менше ніж 4%. Після виборів у сербських громадах спалахнули протести.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.