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Миротворцы НАТО в Косово заявили, что готовы "не реагировать, а действовать" ради мира в стране

Фото: НАТО заявило о готовности действовать для деэскалации в Косово (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Силы НАТО в Косово готовы к "любой ситуации" и будут "действовать, а не реагировать", в случае, если в стране снова начнутся массовые акты насилия, как это было в конце мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Командующий войсками НАТО в Косово Анджело Микеле Ристучча заявил, что миротворцы готовы столкнуться с любыми обстоятельствами.

"Именно поэтому мы получили дополнительные силы. Мы не реагируем, мы действуем", - заявил он.

Также Ристучча добавил, что ситуация остается очень напряженной, несмотря на то, что в последние дни наблюдается затишье. Он отметил, что для этого конфликта нет военного решения.

"Единственный способ разрешить эту ситуацию - это политическое решение, которое основывается на желании обеих сторон нормализовать свои отношения. Но сначала - деэскалация", - сказал Ристучча.

Конфликт Сербии и Косово

В мае в северных муниципалитетах Косово состоялись промежуточные выборы - этнические сербы их блокировали, поэтому явка составила всего 4%, а победу на них одержали этнические албанцы.

Тогда в стране вспыхнули протесты, превратившиеся в массовые беспорядки. В конце мая протестующие ранили около 30 миротворцев НАТО, после чего Североатлантический союз направил в Косово еще 700 военных.

Не так давно отношения между странами обострились еще сильнее. Причиной тому стало задержание Сербией трех косовских офицеров, обвиненных в попытках незаконно проникнуть на территорию страны. Косово заявляло, что правоохранителей похитили.

Тогда Косово запретило проезд транспортным средствам с сербскими номерами, а президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры с Косово бессодержательны.

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