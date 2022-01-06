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"Миротворческая" миссия ОДКБ. Переброску войск в Казахстан завершат 7 января

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась рассказал, когда закончат переброску войск в Казахстан. ОДКБ вчера согласовала проведение "миротворческой" миссии по просьбе президента Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанский канал "Хабар 24".

По словам генсека ОДКБ, передислокацию миротворцев в Казахстан планируется завершить в пятницу, 7 января. Перебросить свои войска в охваченный протестами Казахстан должны Россия, Беларусь, Армения и Казахстан.

Сегодня вечером правительство Армении официально согласовало отправку своих военных в Казахстан. Соответствующее решение премьера страны Никола Пашиняна разместили на сайте правительства Армении.

"На основании заявления президента Казахстана ... направить коллективные миротворческие силы ОДКБ для стабилизации и урегулирования ситуации в этой стране", - говорится в заявлении Пашиняна.

По данным СМИ, Армения планирует отправить в Казахстан около 70-90 своих военных.

Напомним, на фоне массовых протестов Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ направить войска в Казахстан.

Сегодня вечером в Казахстан прибыли первые подразделения российских войск.

В то же время турецкие СМИ сообщили о требования России к Казахстану в обмен на "помощь" ОДКБ.

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Казахстан