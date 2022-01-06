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Миссия ОДКБ в Казахстане. Россия в обмен на "помощь" требует признать Крым, - Akit

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Четверг 06 января 2022 19:11
Миссия ОДКБ в Казахстане. Россия в обмен на "помощь" требует признать Крым, - Akit Фото: российские военные в Казахстане (кадр видео t me breakingmash)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация поставила условие Казахстану для направления в страну военных в рамках "миротворческой" миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В частности, Астана должна признать оккупированный Крым российской территорией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Akit.

По данным Akit, Россия выдвинула определенные условия для помощи Казахстану, которые включают признание аннексии Крыма, возвращение русскому языку статуса второго официального, размещение на территории страны российский военных баз, а также предоставления автономии для русского населения Казахстана.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов и беспорядков обратился к главам стран ОДКБ с просьбой направить войска. Первыми согласились Россия и Беларусь, позже об отправке войск заявили Армения и Таджикистан.

Сегодня стало известно, что первые российские подразделения уже прибыли в Казахстан.

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Российская Федерация Крым Казахстан
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