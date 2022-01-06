"Миротворча" місія ОДКБ. Перекидання військ в Казахстан завершать 7 січня

Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась розповів, коли країни закінчать перекидання військ в Казахстан. ОДКБ вчора погодила проведення "миротворчої" місії на прохання президента Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахстанський канал " Хабар 24 ".

За словами генсека ОДКБ, передислокацію миротворців в Казахстан планується завершити у п'ятницю, 7 січня. Перекинути свої війська в охоплений протестами Казахстан повинні Росія, Білорусь, Вірменія та Казахстан.

Сьогодні ввечері уряд Вірменії офіційно погодив відправку своїх військових в Казахстан. Відповідне рішення прем'єра країни Нікола Пашиняна розмістили на сайті уряду Вірменії.

"На підставі заяви президента Казахстану ... направити колективні миротворчі сили ОДКБ для стабілізації та врегулювання ситуації у цій країні", - йдеться у заяві Пашиняна.

За даними ЗМІ, Вірменія планує відправити в Казахстан близько 70-90 своїх військових.