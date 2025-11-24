Миротворча місія в Газі: Туреччина готова ввести війська всупереч волі Ізраїлю

Питання участі Туреччини у силах безпеки Ізраїлю (ISF) являється дуже спірним. Ще б пак, Ізраїль категорично проти приєднання турецьких військ.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар минулого місяця заявляв: "Туреччина на чолі з Ердоганом зайняла ворожу позицію проти Ізраїлю. Ми не дозволимо їхнім збройним силам увійти до сектора Газа і повідомили про це американських партнерів".

Попри це США підтримують участь Туреччини у Міжнародних стабілізаційних силах, які створені після посередництва Анкари у припиненні вогню в Газі минулого місяця спільно з Єгиптом і Катаром. Розгортання передбачає участь бойових та інженерних підрозділів.

При цьому Туреччина очікує, що США забезпечать стримування продовження військових атак Ізраїлю на території анклаву до повного розгортання міжнародних сил. Як зазначають турецькі чиновники, більшість військовослужбовців, які можуть бути залучені, - мусульмани.

Дипломатія між Ізраїлем та Туреччиною

Зазначимо, що напруженість між країнами зросла після нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році та подальшої війни в Газі. Ізраїль звинуватив Анкару в підтримці палестинських бойовиків, тоді як Туреччина критикує дії Ізраїлю та вбивство десятків тисяч мирних жителів.

За словами американських чиновників, інші країни, такі як Індонезія, Пакистан і Азербайджан, також виявили зацікавленість у складі міжнародних сил. Вони мають підтримувати порядок під час виведення ізраїльських військ із Гази та створення тимчасового уряду.

Туреччина і її партнери наполягають, що спершу мають побачити, як США стримують військові атаки Ізраїлю та уточнять мандат сил, перш ніж вводити свої війська. За даними ХАМАС, з моменту набрання чинності припиненням вогню 10 жовтня Ізраїль вбив близько 300 палестинців, тоді як Тель-Авів стверджує, що його дії - відповідь на напади, частина з яких була смертельною для ізраїльських військових.

Ситуація залишається напруженою: Туреччина прагне активної ролі у стабілізації Гази, США підтримують цей крок, але без згоди Ізраїлю реалізація плану може зіштовхнутися з серйозними перешкодами.