Миротворческая миссия в Газе: Турция готова ввести войска вопреки воле Израиля

Вопрос участия Турции в силах безопасности Израиля (ISF) является очень спорным. Еще бы, Израиль категорически против присоединения турецких войск.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в прошлом месяце заявлял: "Турция во главе с Эрдоганом заняла враждебную позицию против Израиля. Мы не позволим их вооруженным силам войти в сектор Газа и уведомили об этом американских партнеров".

Несмотря на это США поддерживают участие Турции в Международных стабилизационных силах, которые созданы после посредничества Анкары в прекращении огня в Газе в прошлом месяце совместно с Египтом и Катаром. Развертывание предусматривает участие боевых и инженерных подразделений.

При этом Турция ожидает, что США обеспечат сдерживание продолжения военных атак Израиля на территории анклава до полного развертывания международных сил. Как отмечают турецкие чиновники, большинство военнослужащих, которые могут быть привлечены, - мусульмане.

Дипломатия между Израилем и Турцией

Отметим, что напряженность между странами возросла после нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году и последующей войны в Газе. Израиль обвинил Анкару в поддержке палестинских боевиков, тогда как Турция критикует действия Израиля и убийство десятков тысяч мирных жителей.

По словам американских чиновников, другие страны, такие как Индонезия, Пакистан и Азербайджан, также проявили заинтересованность в составе международных сил. Они должны поддерживать порядок во время вывода израильских войск из Газы и создания временного правительства.

Турция и ее партнеры настаивают, что сначала должны увидеть, как США сдерживают военные атаки Израиля и уточнят мандат сил, прежде чем вводить свои войска. По данным ХАМАС, с момента вступления в силу прекращения огня 10 октября Израиль убил около 300 палестинцев, тогда как Тель-Авив утверждает, что его действия - ответ на нападения, часть из которых была смертельной для израильских военных.

Ситуация остается напряженной: Турция стремится к активной роли в стабилизации Газы, США поддерживают этот шаг, но без согласия Израиля реализация плана может столкнуться с серьезными препятствиями.