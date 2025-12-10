Миронюк із "плівок Міндіча" півтори години спілкувався зі слідчим у фойє ДБР

Державне бюро розслідувань пояснило обставини візиту Ігоря Миронюка, фігуранта розслідування НАБУ під кодовим ім’ям "Рокет", до будівлі Бюро
Як повідомляє РБК-Україна, проце розповів керівник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.
У ДБР зазначають, що ця розмова не була оформлена документально, окрім протоколу допиту працівника Бюро. Причина — під час бесіди Миронюк не надав інформації, яка могла б мати важливе значення для розслідування.
Керівник ОДР ДБР та голова Головного слідчого управління Дмитро Мірковець підтвердив, що Миронюк відвідував ДБР у статусі спеціаліста в галузі енергетики.
"Вказана особа (Миронюк - ред.) відвідувала приміщення ДБР. В неї відбувалося спілкування зі слідчими в рамках конкретно кримінального провадження. Мета спілкування було встановлення обставин, чи відома йому інформація, інші відомості, які становлять інтерес до розслідування", - сказав Мірковець.
За його словами, інтерес слідства пов’язаний із тим, що кримінальне провадження стосується особи, яка працювала під керівництвом Миронюка у Фонді держмайна. Ім’я цієї людини поки не розголошується через активну фазу слідчих дій.
Як відомо, детективи НАБУ викрили корупційну схему, у межах якої постачальники "Енергоатому" нібито передавали хабарі.
Одним із ключових фігурантів розслідування став бізнесмен Тимур Міндіч. За даними Державної прикордонної служби, він залишив Україну на законних підставах ще до того, як НАБУ оприлюднило деталі провадження, та вилетів до Ізраїлю.
Після цього президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Міндіча.
Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що не виключає можливості екстрадиції бізнесмена з Ізраїлю. Водночас він наголосив, що для цього Міндіча мають оголосити у міжнародний розшук.
Ба більше, сьогодні у ДБР підтвердили, що фігуранти операції "Мідас" неодноразово відвідували будівлю Бюро. Окрім того раніше у ДБР заявили, що перевірять, хто з їхніх співробітників мав контакти з фігурантами операції "Мідас".