У Мирнограді десантники знищили будівлю з окупантами: відео операції

Як повідомляють у бригаді, підрозділи 79-ї ОДШБр у складі 7 корпусу Штурмових військ ДШВ продовжують виконувати бойові завдання в Мирнограді та на його околицях.

Російські війська намагаються накопичуватися у прихованих локаціях поблизу міста, щоб перерізати логістичні маршрути та проникнути в населений пункт.

Нещодавно ворог облаштував таке місце накопичення на території рибного господарства. Після аналізу радіоперехоплень українські військові встановили позивний російського піхотинця, який перебував в одній з будівель.

Щоб уникнути відкритого штурму, десантники вирішили діяти нестандартно. Вони підійшли впритул до будівлі та звернулися до окупанта російською мовою:

"Кедр, ми свої. Прийшли на допомогу".

Після цього штурмова група без опору зайшла всередину та ліквідувала російського військового.