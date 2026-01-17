В Мирнограде десантники уничтожили здание с оккупантами: видео операции

Как сообщают в бригаде, подразделения 79-й ОДШБр в составе 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ продолжают выполнять боевые задачи в Мирнограде и в его окрестностях.

Российские войска пытаются накапливаться в скрытых локациях вблизи города, чтобы перерезать логистические маршруты и проникнуть в населенный пункт.

Недавно враг обустроил такое место накопления на территории рыбного хозяйства. После анализа радиоперехватов украинские военные установили позывной российского пехотинца, который находился в одном из зданий.

https://t.me/corps7DSHV/1006

Чтобы избежать открытого штурма, десантники решили действовать нестандартно. Они подошли вплотную к зданию и обратились к оккупанту на русском языке:

"Кедр, мы свои. Пришли на помощь".

После этого штурмовая группа без сопротивления зашла внутрь и ликвидировала российского военного.