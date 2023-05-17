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Доступно для "російського розуму": Подоляк назвав єдиний спосіб завершення війни

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Середа 17 травня 2023 18:20
Доступно для "російського розуму": Подоляк назвав єдиний спосіб завершення війни Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Доки дехто "шукає способи врегулювання", Росії достатньо вивести свої війська з нашої території, що одразу завершить гарячу фазу війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Дехто продовжує жити в ілюзорному світі, де обов’язково треба стати на коліна перед Росією, тож любить час від часу надувати щоки й глибокодумно вимовляти риторичну фразу: "Ми шукаємо способи врегулювання..." Певна річ, шкода таких людей, які вважають, що мають право ігнорувати українську кров, розчаровувати", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, Російській Федерації достатньо вивести свої війська з території України, аби завершити гарячу фазу війни.

"Логічно, просто, доступно навіть для специфічного "російського розуму", - додав Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ПАР домовилась із президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним про мирну місію від Африки щодо війни. Як відзначив президент ПАР Сиріл Рамафоса, лідери африканських держав відвідають Україну та Росію, щоб презентувати власний "мирний план".

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей та вислухати їх пропозиції, а також розповісти про українську формулу миру.

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