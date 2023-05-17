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Між Україною та РФ має бути створена демілітаризована зона, - Буданов

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Середа 17 травня 2023 00:04
Між Україною та РФ має бути створена демілітаризована зона, - Буданов Фото: керівник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Питанням закінчення війни є створення 100 кілометрової демілітаризованої зони між Росією та Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Ісландія".

Головний розвідник зазначив, що метою України в питанні закінчення війни є створення демілітаризованої зони з РФ.

"Питання закінчення війни – це створення демілітаризованої зони. Це мета наша." - зазначив Буданов.

Після завершення війни проти України Росію буде вже максимально демілітаризовано. Але проти країни-агресора необхідно запровадити низку конкретних обмежень. РБК-Україна зібрала експертні думки про те, в чому саме може виявитися демілітаризація Росії.

Також, Кирило Буданов заявив, що не буде коментувати причетність ГУР до конкретних випадків підривів росіян, однак зазначив: "Дуже багато ми вже дістали".

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КИрило Буданов Війна Росії проти України
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