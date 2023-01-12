Мирний саміт України в ООН заплановано на річницю російського вторгнення, - посол

Український саміт миру в Організації Об'єднаних Націй заплановано на 24 лютого у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Бондаря в інтерв'ю Anadolu .

Посол зазначив, що Україна готова до миру, і тому раніше вустами президента запропонувала відповідну формулу.

Він нагадав, що на саміті "Великої двадцятки" (G20) український лідер Володимир Зеленський окреслив план досягнення миру. Ініціативи з 10 пунктів охоплюють такі питання, як безпека України та регіону в цілому, продовольча, енергетична безпека, виведення російських військ з української території, сказав він.

Крім того, посол подякував міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Анкара підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації