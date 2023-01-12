Мирний саміт України в ООН заплановано на річницю російського вторгнення, - посол
Український саміт миру в Організації Об'єднаних Націй заплановано на 24 лютого у Нью-Йорку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Бондаря в інтерв'ю Anadolu.
Посол зазначив, що Україна готова до миру, і тому раніше вустами президента запропонувала відповідну формулу.
Він нагадав, що на саміті "Великої двадцятки" (G20) український лідер Володимир Зеленський окреслив план досягнення миру. Ініціативи з 10 пунктів охоплюють такі питання, як безпека України та регіону в цілому, продовольча, енергетична безпека, виведення російських військ з української території, сказав він.
Крім того, посол подякував міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Анкара підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед Конгресом США, запропонував провести мирний саміт нового формату.
Згодом глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що український уряд має намір провести мирний саміт в Організації Об'єднаних Націй у найближчі місяці. На ньому Україна має намір презентувати свій мирний план, який зараз активно конкретизується.
У Кремлі, у свою чергу, заявили, що Росія не має наміру йти на переговори на умовах України, яка представить на мирному саміті ООН.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.