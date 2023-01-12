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Мирный саммит Украины в ООН запланирован на годовщину российского вторжения, - посол

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Четверг 12 января 2023 15:16
Мирный саммит Украины в ООН запланирован на годовщину российского вторжения, - посол Фото: посол Украины в Турции Василий Бондар (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинский саммит мира в Организации Объединенных Наций запланирован на 24 февраля в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Бондара в интервью Anadolu.

Посол отметил, что Украина готова к миру и поэтому ранее устами президента предложила соответствующую формулу.

Он напомнил, что на саммите "Большой двадцатки" (G20) украинский лидер Владимир Зеленский обозначил план достижения мира. Инициативы из 10 пунктов охватывают такие вопросы, как: безопасность Украины и региона в целом, продовольственная, энергетическая безопасность, вывод российских войск с украинской территории, сказал он.

Кроме того, посол поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, который официально заявил, что Анкара поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Конгрессом США, предложил провести мирный саммит нового формата.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит в Организации Объединенных Наций в ближайшие месяцы. На нем Украина намерена презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия не намерена идти на переговоры на условиях Украины, которая представит на мирном саммите в ООН.

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