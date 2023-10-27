Мирний саміт щодо війни в Ізраїлі може пройти найближчими тижнями, - Мішель

Мирний саміт щодо війни Ізраїлю та ХАМАС може відбутися "найближчими тижнями чи місяцями".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти ХАМАС, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ завдає ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.
До того ж, ЦАХАЛ планує наземну операцію у Секторі Газа. Наразі Ізраїль зосередив сотні одиниць військової техніки на кордоні.
25 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про підготовку до наземної операції у Секторі Газа. Проте днями WSJ повідомило, що країна відкладає старт наземної операції через домовленості з армією США.
Водночас, у ЄС закликали Ізраїль до допомоги у створенні гуманітарних коридорів та пауз у обстрілах Сектора Гази.
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