Мирный саммит по войне в Израиле может пройти в ближайшие недели, - Мишель

Война в Израиле

Напомним, 7 октября террористы ХАМАС приступили к вторжению в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАС, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ наносит удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

К тому же ЦАХАЛ планирует наземную операцию в Секторе Газа.Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники на границе.

25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке к наземной операции в секторе Газа. Однако на днях WSJ сообщило, что страна откладывает старт наземной операции из-за договоренностей с армией США.

В то же время, в ЕС призвали Израиль к помощи в создании гуманитарных коридоров и пауз в обстрелах Сектора Газа.

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