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Мирний саміт щодо війни в Ізраїлі може пройти найближчими тижнями, - Мішель

П'ятниця 27 жовтня 2023 04:20
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Мирний саміт щодо війни в Ізраїлі може пройти найближчими тижнями, - Мішель Фото: президент Європейської ради Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Мирний саміт щодо війни Ізраїлю та ХАМАС може відбутися "найближчими тижнями чи місяцями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що ідея мирного саміту вже була на столі під час нещодавньої зустрічі в Єгипті.

"Ми сподіваємося, що в найближчі тижні та місяці ми зможемо досягти прогресу", - сказав він.

Мішель також підкреслив, що ХАМАС є терористичною організацією, і він не бачить жодної ролі бойовиків у конференції, в якій братиме участь ЄС.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти ХАМАС, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ завдає ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

До того ж, ЦАХАЛ планує наземну операцію у Секторі Газа. Наразі Ізраїль зосередив сотні одиниць військової техніки на кордоні.

25 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про підготовку до наземної операції у Секторі Газа. Проте днями WSJ повідомило, що країна відкладає старт наземної операції через домовленості з армією США.

Водночас, у ЄС закликали Ізраїль до допомоги у створенні гуманітарних коридорів та пауз у обстрілах Сектора Гази.

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