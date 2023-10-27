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Мирный саммит по войне в Израиле может пройти в ближайшие недели, - Мишель

Пятница 27 октября 2023 04:20
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Мирный саммит по войне в Израиле может пройти в ближайшие недели, - Мишель Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Мирный саммит по войне Израиля и ХАМАС может состояться "в ближайшие недели или месяцы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что идея мирного саммита уже была на столе во время недавней встречи в Египте.

"Мы надеемся, что в ближайшие недели и месяцы мы сможем добиться прогресса", - сказал он.

Мишель также подчеркнул, что ХАМАС является террористической организацией, и он не видит никакой роли боевиков в конференции, в которой примет участие ЕС.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября террористы ХАМАС приступили к вторжению в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАС, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ наносит удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

К тому же ЦАХАЛ планирует наземную операцию в Секторе Газа.Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники на границе.

25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке к наземной операции в секторе Газа. Однако на днях WSJ сообщило, что страна откладывает старт наземной операции из-за договоренностей с армией США.

В то же время, в ЕС призвали Израиль к помощи в создании гуманитарных коридоров и пауз в обстрелах Сектора Газа.

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