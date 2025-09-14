Мирний рекорд: Австралія інвестує мільярди у підводні човни та військові кораблі

Так, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе повідомив, що країна витратить близько 12 млрд австралійських доларів (приблизно 8 млрд доларів США) на створення оборонного центру для будівництва військових кораблів і обслуговування атомних підводних човнів у рамках посилення пакту Aukus із США та Великою Британією. Інвестиції будуть спрямовані на розвиток оборонного району Хендерсон на південь від Перта у Західній Австралії, включаючи зведення надводних суден для Австралійських сил оборони та інфраструктури для їх обслуговування. За словами Албанезе, центр створить понад 10 000 нових робочих місць і відкриє значні можливості для місцевої промисловості. В свою чергу віце-прем’єр Річард Марлес уточнив, що попередня оцінка загальної вартості проєкту сягає 25 мільярдів австралійських доларів. За словами Марлеса, нинішні витрати Австралії на оборону становлять 2,8% ВВП, а уряд за останні роки збільшив витрати на оборону на 70 мільярдів австралійських доларів протягом десятиліття і це найбільше зростання в мирний час в історії країни. Подробиці угоди Aukus

У рамках угоди Aukus, підписаної у 2021 році, Австралія співпрацює зі США та Великою Британією над будівництвом та оснащенням флоту атомних підводних човнів, які можуть бути розгорнуті вже у 2030-х роках.

США планують передати до п’яти підводних човнів класу "Вірджинія", після чого Австралія та Велика Британія спроектують і побудують субмарини наступного покоління, використовуючи американські технології, з плановим завершенням будівництва у 2040-х роках.

Марлес повідомив, що отримав позитивні сигнали від державного секретаря США Марко Рубіо та міністра оборони Піта Хегсета щодо продовження роботи пакту Aukus навіть за адміністрації Трампа. Він наголосив на важливості стабільних відносин зі США та необхідності поступового розвитку оборонного потенціалу країни, особливо на тлі наростаючої військової потуги Китаю в регіоні.

Австралія активно модернізує свій оборонний потенціал, щоб забезпечити безпеку у Південно-Східній Азії та підтримати стратегічний альянс із союзниками, а проєкт Aukus стає ключовим елементом цих планів.