Мирный рекорд: Австралия инвестирует миллиарды в подводные лодки и военные корабли

Так, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что страна потратит около 12 млрд австралийских долларов (примерно 8 млрд долларов США) на создание оборонного центра для строительства военных кораблей и обслуживания атомных подводных лодок в рамках усиления пакта Aukus с США и Великобританией. Инвестиции будут направлены на развитие оборонного района Хендерсон к югу от Перта в Западной Австралии, включая возведение надводных судов для Австралийских сил обороны и инфраструктуры для их обслуживания. По словам Албанезе, центр создаст более 10 000 новых рабочих мест и откроет значительные возможности для местной промышленности. В свою очередь вице-премьер Ричард Марлес уточнил, что предварительная оценка общей стоимости проекта достигает 25 миллиардов австралийских долларов. По словам Марлеса, нынешние расходы Австралии на оборону составляют 2,8% ВВП, а правительство за последние годы увеличило расходы на оборону на 70 миллиардов австралийских долларов в течение десятилетия и это самый большой рост в мирное время в истории страны. Подробности соглашения Aukus

В рамках соглашения Aukus, подписанного в 2021 году, Австралия сотрудничает с США и Великобританией над строительством и оснащением флота атомных подводных лодок, которые могут быть развернуты уже в 2030-х годах.

США планируют передать до пяти подводных лодок класса "Вирджиния", после чего Австралия и Великобритания спроектируют и построят субмарины следующего поколения, используя американские технологии, с плановым завершением строительства в 2040-х годах.

Марлес сообщил, что получил положительные сигналы от государственного секретаря США Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета о продолжении работы пакта Aukus даже при администрации Трампа. Он отметил важность стабильных отношений с США и необходимости постепенного развития оборонного потенциала страны, особенно на фоне нарастающей военной мощи Китая в регионе.

Австралия активно модернизирует свой оборонный потенциал, чтобы обеспечить безопасность в Юго-Восточной Азии и поддержать стратегический альянс с союзниками, а проект Aukus становится ключевым элементом этих планов.