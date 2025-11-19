"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти

За даними неназваних джерел Reuters, США дали зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що Київ має прийняти підготовлені Вашингтоном рамки закінчення війни з Росією.

Зокрема, план передбачає відмову України від частини територій і деяких видів озброєнь.

Також передбачається скорочення чисельності українських Збройних сил.

Зі свого боку Міллер написав, що Україні надіслали термінову пропозицію від посланця російського диктатора Кирила Дмитрієва та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. Її передали секретарю Ради нацбезпеки і оборони України Рустему Умєрову.

Така пропозиція "фактично рівносильна капітуляції України". До неї входять такі пункти:

скорочення армії України наполовину;

відмова від певних видів озброєнь;

відмова від Донбасу.

Оновлено 19:40

За інформацією джерел Financial Times, план створювала група чинних і колишніх американських і російських чиновників. Він поки що перебуває "на рівні загальної концепції".

План, зокрема, передбачає зупинку військової допомоги Україні від США, що зробить країну вразливою у разі повторної агресії.

Також у плані згадується визнання російської мови офіційною державною мовою в Україні та надання офіційного статусу УПЦ (МП).

Співрозмовники видання називають такий план "дуже комфортним" для російського диктатора Володимира Путіна.

При цьому неназвані українські чиновники заявили FT, що такий план неприйнятний для України без істотних змін.