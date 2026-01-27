Мирний план: Україна та РФ підпишуть зі США окремі документи, підпису ЄС не буде

20-пунктну мирну угоду про врегулювання російсько-української війни Україна підпише зі Сполученими Штатами, тоді як окремий документ США мають укласти з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава МЗС Андрій Сибіга розповів у інтерв’ю "Європейській правді".
За словами Сибіги, 20-пунктна рамкова угода, яка наразі перебуває в центрі мирного процесу, має двосторонній характер.
"Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна. Ну і з Росією - мають підписати США", - зазначив міністр.
Він наголосив, що переговори ще тривають, і остаточна конфігурація документів може змінюватися.
Один із пунктів мирного плану стосується європейської інтеграції України. Коментуючи це, Сибіга підкреслив: навіть за відсутності підпису ЄС під документом, жодних положень без погодження з європейськими партнерами бути не може.
Водночас ідея вступу України до ЄС у 2027 році залишається дискусійною.
"Дата - непросте питання. ЄС має свої процедури, і ми є заручником консенсусного підходу", - пояснив глава МЗС.
За словами міністра, європейські партнери присутні в мирному процесі, зокрема в обговоренні безпекових гарантій для України.
Сибіга наголосив, що вперше йдеться саме про юридично зобов’язальні гарантії, а не політичні декларації.
"Важливо, що є згода щодо потреби ратифікації гарантій - зокрема, у Конгресі США", - додав він.
Минулого тижня в столиці ОАЕ відбулися перші тристоронні консультації за участю представників США, України та Росії, спрямовані на пошук підходів до мирного врегулювання.
Українська сторона назвала переговори конструктивними, однак досягти домовленостей щодо територіальних питань не вдалося.
Як повідомляє джерело РБК-Україна, початковий раунд консультацій мав ознайомчий характер. У суботу діалог продовжився вже за участі розширених делегацій, після чого сторони домовилися зосередитися на двох напрямках - політичному та військовому.
За словами співрозмовника, найбільший прогрес було досягнуто під час обговорення військової складової, тоді як територіальне питання наразі залишається відкритим.
Спецпредставник президента США Стів Віткофф позитивно оцінив перебіг консультацій в Абу-Дабі та підтвердив готовність сторін продовжувати переговори. Попередньо наступну тристоронню зустріч заплановано на 1 лютого.