Мирный план: Украина и РФ подпишут с США отдельные документы, подписи ЕС не будет

Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

20-пунктное мирное соглашение об урегулировании российско-украинской войны Украина подпишет с Соединенными Штатами, тогда как отдельный документ США должны заключить с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава МИД Андрей Сибига рассказал в интервью "Европейской правде".

Два документа вместо одного: как выглядит мирная конструкция

По словам Сибиги, 20-пунктное рамочное соглашение, которое сейчас находится в центре мирного процесса, имеет двусторонний характер.

"Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это сейчас документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией - должны подписать США", - отметил министр.

Он отметил, что переговоры еще продолжаются, и окончательная конфигурация документов может меняться.

Пункт о ЕС: без Евросоюза, но с его согласованием

Один из пунктов мирного плана касается европейской интеграции Украины. Комментируя это, Сибига подчеркнул: даже при отсутствии подписи ЕС под документом, никаких положений без согласования с европейскими партнерами быть не может.

В то же время идея вступления Украины в ЕС в 2027 году остается дискуссионной.

"Дата - непростой вопрос. ЕС имеет свои процедуры, и мы являемся заложником консенсусного подхода", - пояснил глава МИД.

Европа в процессе: гарантии безопасности вместо "заверений"

По словам министра, европейские партнеры присутствуют в мирном процессе, в частности в обсуждении гарантий безопасности для Украины.

Сибига подчеркнул, что впервые речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не политических декларациях.

"Важно, что есть согласие относительно необходимости ратификации гарантий - в частности, в Конгрессе США", - добавил он.

 

Мирные переговоры в Абу-Даби

На прошлой неделе в столице ОАЭ состоялись первые трехсторонние консультации с участием представителей США, Украины и России, направленные на поиск подходов к мирному урегулированию.

Украинская сторона назвала переговоры конструктивными, однако достичь договоренностей по территориальным вопросам не удалось.

Как сообщает источник РБК-Украина, начальный раунд консультаций носил ознакомительный характер. В субботу диалог продолжился уже с участием расширенных делегаций, после чего стороны договорились сосредоточиться на двух направлениях - политическом и военном.

По словам собеседника, наибольший прогресс был достигнут при обсуждении военной составляющей, тогда как территориальный вопрос пока остается открытым.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф положительно оценил ход консультаций в Абу-Даби и подтвердил готовность сторон продолжать переговоры. Предварительно следующая трехсторонняя встреча запланирована на 1 февраля.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАндрей СибигаМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине