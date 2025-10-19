Мирний план Трампа щодо Гази: наступні 30 днів будуть вирішальними, - Axios

Як зазначає видання, угода про припинення війни в Газі - це велике дипломатичне досягнення президента США Дональда Трампа.

Однак у його адміністрації вважають, що ситуація між Ізраїлем і ХАМАС настільки хитка, що тільки суворий контроль дасть змогу зберегти крихкий мир.

Зокрема, за словами американських чиновників, адміністрація Трамп значно посилить свій контроль над реалізацією мирної угоди щодо Гази. Такий підхід буде для того, щоб переконатися, що угода не розвалиться.

"Наступні 30 днів будуть вирішальними. Тепер ми відповідаємо за те, що відбувається в Газі з точки зору реалізації угоди. Ми будемо ухвалювати рішення", - заявив представник США.

Режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС було порушено

Одне з офіційних джерел США осіб США заявило, що сутички в неділю - це саме той тип інцидентів, які їх непокоїли і вони очікували протягом перехідного періоду.

Про що йдеться? Сьогодні, 19 жовтня, Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Газа після того, як бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльських солдатів протитанковими ракетами. Зокрема, таку версію озвучує ізраїльська армія.

Адміністрація Трампа своєю чергою намагається запобігти подальшим інцидентам, які можуть призвести до зриву угоди.

"Ми брали, що це назріває. І що більше цим хлопцям дозволяти нападати один на одного, то більше вони будуть нападати один на одного", - сказав високопоставлений представник адміністрації Трампа.

За даними ЦАХАЛу, інцидент стався сьогодні вранці за місцевим часом. Заявляється, що коли бойовики ХАМАС вийшли з тунелю в районі Рафах, який, як і раніше, переважно контролюють ізраїльські військові, вони випустили протитанкову ракету по машині ЦАХАЛу. Унаслідок цього загинуло двоє ізраїльських солдатів.

У відповідь на інцидент Армія оборони Ізраїлю завдала близько 100 авіаударів по об'єктах ХАМАС у районі Рафаха та інших районах Гази. За даними МОЗ Гази, який контролює ХАМАС, загинули щонайменше 23 палестинці.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у своїй заяві наголосив, що ХАМАС порушив режим припинення вогню, і пообіцяв дати рішучу відповідь.

Зокрема, у неділю воно ухвалило рішення закрити всі контрольно-пропускні пункти в Секторі Газа і припинити доставку гуманітарної допомоги у відповідь на порушення ХАМАС режиму припинення вогню, сказало джерело.

Водночас, за словами чиновника США, офіційні особи Ізраїлю підтвердили, що постачання гуманітарної допомоги відновляться в понеділок вранці за місцевим часом.

Після того, що трапилося, ХАМАС заперечував будь-яку причетність до інциденту в Рафасі та наголосив на своїй повній прихильності до режиму припинення вогню.

"Нам невідомо про будь-які інциденти або зіткнення в районі Рафіаха, оскільки ці зони перебувають під контролем Ізраїлю, і зв'язок із нашими групами, які там залишилися, перервано", - йшлося в заяві військового крила ХАМАС.

США знали про удари Ізраїлю

За словами офіційних американських та ізраїльських осіб, Ізраїль заздалегідь повідомив адміністрацію Трампа про майбутні удари. Це зробили через командний центр США, який контролює режим припинення вогню.

Чиновник США сказав, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели телефонну бесіду із ізраїльським міністром Роном Дермером та іншими офіційними особами для координації та обговорення подальших кроків.

Як стверджує американський чиновник, США закликали Ізраїль "відповісти пропорційно, але проявити стриманість".

Також США заявили Ізраїлю, що основну увагу слід приділити ізоляції ХАМАС за його порушення, а також діям і швидкому створенню альтернативи ХАМАС у Газі, а не відновленню війни.

Угода під загрозою, але Ізраїль повернувся до режиму припинення вогню

Один з американських чиновників повідомив, що відтоді, як Трамп минулого тижня відвідав регіон, то і ХАМАС, і Ізраїль вчинили дії, що викликали занепокоєння з приводу подальшої реалізації угоди.

Axios зазначає, що Ізраїль неодноразово погрожував призупинити реалізацію угоди у зв'язку з тим, що за його словами, ХАМАС "повільно" повертає тіла загиблих заручників.

"Ситуація все ще дуже хитка. ХАМАС, або те, що все буде як завжди. І ізраїльтяни теж. Тому ми не повинні дозволити їм зазнати невдачі", - заявив чиновник США.

Повертаючись до сьогоднішнього дня, близько години тому Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що повернулася до дотримання режиму припинення вогню.

"Відповідно до директиви політичного керівництва і після серії значних ударів у відповідь на порушення з боку ХАМАС, ЦАХАЛ приступив до відновлення забезпечення дотримання режиму припинення вогню. ЦАХАЛ буде і надалі дотримуватися угоди про припинення вогню і буде рішуче реагувати на будь-які її порушення", - сказано в заяві.