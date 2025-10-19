Мирный план Трампа по Газе: следующие 30 дней будут решающими, - Axios

Как отмечает издание, сделка о прекращении войны в Газе - это крупное дипломатическое достижение президента США Дональда Трампа.

Однако в его администрации считают, что ситуация между Израилем и ХАМАС настолько шаткая, что только строгий контроль позволит сохранить хрупкий мир.

В частности, по словам американских чиновников, администрация Трамп значительно усилит свой контроль над реализацией мирного соглашения по Газе. Такой подход будет для того, чтобы убедиться, что сделка не развалится.

"Следующие 30 дней будут решающими. Теперь мы отвечаем за то, что происходит в Газе с точки зрения реализации соглашения. Мы будем принимать решения", - заявил представитель США.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен

Один из официальных источников США лиц США заявил, что столкновения в воскресенье - это именно тот тип инцидентов, которые их беспокоили и они ожидали в течение переходного периода.

О чем речь? Сегодня, 19 октября, Израиль нанес авиаудары по Сектору Газа после того, как боевики ХАМАС обстреляли израильских солдат противотанковыми ракетами. В частности, такую версию озвучивает израильская армия.

Администрация Трампа в освб очередь пытается предотвратить дальнейшие инциденты, которые могут привести к срыву соглашения.

"Мы брали, что это назревает. И чем больше этим ребятам позволять нападать друг на друга, тем больше они будут нападать друг на друга", - сказал высокопоставленный представитель администрации Трампа.

По данным ЦАХАЛа, инцидент произошел сегодня утром по местному времени. Заявляется, что когда боевики ХАМАС вышли из туннеля в районе Рафах, который по-прежнему в основном контролируется израильскими военными, они выпустили противотанковую ракеты по машине ЦАХАЛа. В результате погибли два израильских солдата.

В ответ на инцидент Армия обороны Израиля нанесла около 100 авиаударов по объектам ХАМАС в районе Рафаха и других районах Газы. По данным Минздрава Газы, который контролируется ХАМАСом, погибли минимум 23 палестинца.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем заявлении подчеркнул, что ХАМАС нарушил режим прекращения огня, и пообещал дать решительный ответ.

В частности, в воскресенье оно принял решение закрыть все контрольно-пропускные пункты в Секторе Газа и прекратить доставку гуманитарной помощи в ответ на нарушение ХАМАС режима прекращения огня, сказал источник.

В то же время по словам чиновника США, официальные лица Израиля подтвердили, что поставки гуманитарной помощи возобновятся в понедельник утром по местному времени.

После случившегося ХАМАС отрицал какую-либо причастность к инциденту в Рафахе и подчеркнул свою полную приверженность режиму прекращения огня.

"Нам неизвестно о каких-либо инцидентах или столкновениях в районе Рафиаха, поскольку эти зоны находятся под контролем Израиля, и связь с нашими группами, которые там остались, прервана", - говорилось в заявлении военного крыла ХАМАС.

США знали об ударах Израиля

По словам официальных американских и израильских лиц, Израиль заранее уведомил администрацию Трампа о предстоящих ударах. Это сделали через командный центр США, который контролирует режим прекращения огня.

Чиновник США сказал, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели телефонную беседу израильским министром Роном Дермером и другими официальными лицами для координации и обсуждения дальнейших шагов.

Как утверждает американский чиновник, США призвали Израиль "ответить пропорционально, но проявить сдержанность".

Также США заявили Израилю, что основное внимание следует уделить изоляции ХАМАС за его нарушения, а также к действиям и быстрому созданию альтернативы ХАМАС в Газе, а не возобновлению войны.

Сделка под угрозой, но Израиль вернулся к режиму прекращению огня

Один из американских чиновник сообщил, что с тем пор, как Трампа на прошлой неделе посетил регион, то и ХАМАС, и Израиль предприняли действия, которые вызвали обеспокоенность по поводу дальнейшей реализации сделки.

Axios отмечает, что Израиль неоднократно угрожал приостановить реализацию сделки в связи с тем, что по его словам, ХАМАС "медлительно " возвращает тела погибших заложников.

"Ситуация все еще очень шаткая. ХАМАС, или то, что все будет как обычно. И израильтяне тоже. Поэтому мы не должны позволить им потерпеть неудачу", - заявил чиновник США.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, около часа назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вернулась к соблюдению режима прекращения огня.

"В соответствии с директивой политического руководства и после серии значительных ударов в ответ на нарушения со стороны ХАМАС, ЦАХАЛ приступил к возобновлению обеспечения соблюдения режима прекращения огня. ЦАХАЛ будет и впредь соблюдать соглашение о прекращении огня и будет решительно реагировать на любые его нарушения", - сказано в заявлении.