Politico: Україна та союзники майже погодили ключові документи про припинення вогню

Україна та її союзники наближаються до згоди щодо пакета документів, які регулюватимуть припинення бойових дій та умови післявоєнного врегулювання. Ключовим елементом домовленостей є спільний план ЄС та США, що складається з 20 пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомило високопоставлене джерело в Євросоюзі, наразі в роботі перебувають 6-7 стратегічних документів. Серед них - масштабний мирний план на 20 пунктів, розроблений спільно Брюсселем та Вашингтоном. Окрім механізмів припинення вогню, пакет включає угоди про довгострокові гарантії безпеки та стратегію економічного розвитку України.
Важлива умова реалізації цих домовленостей - підписання документів усіма сторонами процесу, включно з Росією.
Паралельно з цим, під час засідання 6 січня так звана "Коаліція охочих" має намір узгодити п’ять фундаментальних напрямків підтримки Києва:
Ці ініціативи мають стати запобіжником від нових хвиль ескалації та забезпечити стабільність у регіоні після підписання мирних угод.
Нагадаємо, союзники України провели зустріч у Парижі, де обговорили практичну реалізацію майбутніх безпекових угод. Ключовою темою переговорів стало створення технічної бази для роботи моніторингової місії та координація логістичних шляхів для постачання озброєння в межах довгострокових зобов'язань.
Також учасники зустрічі приділили особливу увагу синхронізації дій між країнами НАТО та ЄС, щоб забезпечити безперервність підтримки Києва навіть у разі можливих політичних змін усередині окремих держав-партнерів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що всередині Євросоюзу тривають пошуки юридичних механізмів, які дозволять обійти вето угорського прем’єра Орбана щодо спільної фінансової та військової підтримки Києва.