У ЄС шукають спосіб обійти вето Орбана для спільного боргу Україні, - Politico

Брюссель, Четвер 18 грудня 2025 22:25
UA EN RU
У ЄС шукають спосіб обійти вето Орбана для спільного боргу Україні, - Politico Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз обговорює альтернативу "репараційному кредиту" у вигляді спільного боргу для України. Але в такому разі потрібно обійти вето Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Неназвані дипломати ЄС розповіли виданню, що чиновники блоку вже вивчають, як обійти вето Угорщини.

Politico нагадує, що група країн на чолі з Італією та Бельгією підтримує юридичний механізм, відомий у термінології ЄС як "посилене співробітництво", що дасть змогу ЄС фактично обійти правила одностайності для випуску спільного боргу для Києва.

Угода все одно має бути погоджена всіма 27 країнами ЄС, але кінцева домовленість передбачала б участь меншої групи країн, за виключенням Угорщини, у фінансуванні.

Варто зауважити, що основним варіантом фінансування України, який наразі розглядає Євросоюз, залишається "репараційний кредит", який буде забезпечений замороженими активами Росії. Але поки що Бельгія, де зберігається найбільше активів РФ, виступає проти.

Спільний борг

Нагадаємо, раніше Euractiv з посиланням на джерела писало про те, що Бельгія звернулася до Євросоюзу з пропозицією розглянути використання надзвичайних механізмів для випуску спільного боргу ЄС з метою підтримки України.

За даними джерел видання, ця ідея розглядається як альтернатива так званому "репараційному кредиту".

Випуск спільного боргу, забезпеченого можливостями довгострокового бюджету ЄС, за чинними правилами вимагає одноголосної згоди всіх 27 країн союзу. Такий інструмент наразі є єдиною офіційно запропонованою Єврокомісією альтернативою репараційному кредиту для допомоги Україні.

Євросоюз Угорщина Віктор Орбан Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Окупанти вдарили дроном по мосту під Одесою: загинула жінка, постраждали діти
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW