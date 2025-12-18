У ЄС шукають спосіб обійти вето Орбана для спільного боргу Україні, - Politico

Євросоюз обговорює альтернативу "репараційному кредиту" у вигляді спільного боргу для України. Але в такому разі потрібно обійти вето Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Неназвані дипломати ЄС розповіли виданню, що чиновники блоку вже вивчають, як обійти вето Угорщини.

Politico нагадує, що група країн на чолі з Італією та Бельгією підтримує юридичний механізм, відомий у термінології ЄС як "посилене співробітництво", що дасть змогу ЄС фактично обійти правила одностайності для випуску спільного боргу для Києва.

Угода все одно має бути погоджена всіма 27 країнами ЄС, але кінцева домовленість передбачала б участь меншої групи країн, за виключенням Угорщини, у фінансуванні.

Варто зауважити, що основним варіантом фінансування України, який наразі розглядає Євросоюз, залишається "репараційний кредит", який буде забезпечений замороженими активами Росії. Але поки що Бельгія, де зберігається найбільше активів РФ, виступає проти.