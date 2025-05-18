Мирний план США: Келлог розкрив суть першого пункту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"У Стамбулі держсекретар Рубіо чітко дав зрозуміти, що ми представили сильний мирний план. За підсумками лондонських зустрічей ми (США) розробили всеосяжний план із 22 пунктів, який є основою для миру. Перший пункт - це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства вже зараз", - написав він.

За словами Келлога, американський план складається з 22 пунктів і перший - це припинення вогню, щоб убивства припинилися просто зараз.

Переговори в Лондоні

Нагадаємо, 23 квітня в Лондоні між Україною, США та представниками Європи відбулися переговори щодо завершення війни. Спочатку вона планувалася на високому рівні міністрів, проте держсекретар США Марко Рубіо проігнорував її. У зв'язку з цим рівень делегації знизили.

У ЗМІ повідомлялося, що Рубіо вирішив бойкотувати перевори в Лондоні, оскільки Зеленський відмовився відмовився від ключової пропозиції США - визнання окупованого українського Криму частиною Росії.

Проте напередодні зустрічі повідомлялося, що на ній Україна, США і Європа мають виробити єдину позицію щодо завершення війни в Україні.

Перевори у Стамбулі та припинення вогню

У п'ятницю, 16 травня 2025 року, у Стамбулі відбулися прямі переговори між Україною і Росією. На цій зустрічі сторони домовилися про обмін полонених у форматі 1000 на 1000 і нову зустріч, яка, найімовірніше, буде в червні.

Також було анонсовано, що кожна зі сторін підготує своє бачення припинення вогню. Учора держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що кожна зі сторін готуватиме відповідні варіанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram