Рубіо: Росія підготує документ із вимогами про припинення вогню в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News і Clash Report .

Зазначимо, що в суботу між Рубіо і главою МЗС РФ Сергієм Лавровим відбулася телефонна розмова.

"Він пояснив мені, що вони збираються попередньо підготувати документ із викладом своїх вимог до припинення вогню, який потім призведе до ширших переговорів. Тож, очевидно, українська сторона працюватиме над своєю власною пропозицією, і, сподіваюся, вона скоро з'явиться", - сказав Рубіо.

Американський дипломат пояснив, що якщо пропозиції від Росії та України будуть серйозними та життєздатними, "значить, у наявності реальний прогрес, і ми зможемо працювати на його основі". Тому доведеться почекати і подивитися.

Рубіо висловив сподівання, що російський документ буде близький до того, чого хоче українська сторона.

"(Лавров - ред.) повідомив про це під час нашої розмови, що їхня сторона працюватиме над низкою ідей і вимог, які вони матимуть для того, щоб просунутися вперед у питанні припинення вогню і подальших переговорів. Тож ми чекатимемо на це, і, сподіваюся, це буде документ, досить близький до того, що хочуть українці, щоб можна було перейти до цього моменту і, можливо, врегулювати ці розбіжності", - пояснив держсекретар.