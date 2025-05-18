Мирный план США: Келлог раскрыл суть первого пункта

Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог раскрыл первый пункт мирного плана США по урегулированию российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"В Стамбуле госсекретарь Рубио четко дал понять, что мы представили сильный мирный план. По итогам лондонских встреч мы (США) разработали всеобъемлющий план из 22 пунктов, который является основой для мира. Первый пункт - это всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства уже сейчас", - написал он.

По словам Келлога, американський план состоит из 22 пунктов и первый - это прекращение огня, чтобы убийства прекратились прямо сейчас.

Переговоры в Лондоне

Напомним, 23 апреля в Лондоне между Украиной, США и представителями Европы прошли переговоры по завершению войны. Изначально она планировалась на высоком уровне министров, однако госсекретарь США Марко Рубио проигнорировал ее. В связи с этим уровень делегации снизили.

В СМИ сообщалось, что Рубио решил бойкотировать переворы в Лондоне, поскольку Зеленский отказался отказался от ключевого предложения США - признание оккупированного украинского Крыма частью России.

Тем не менее в преддверии встречи сообщалось, что на ней Украина, США и Европа должны выработать единую позицию по завершению войны в Украине.

Переворы в Стамбуле и прекращение огня

В пятницу, 16 мая 2025 года, в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Украиной и Россией. На этой встрече стороны договорились об обмене пленных в формате 1000 на 1000 и новой встречи, которая, скорее всего будет в июне.

Также было анонсировано, что каждая из сторон подготовит свое видение прекращения огня. Вчера госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что каждая из сторон будет готовить соответствующие варианты.

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