Мирний план по Сектору Газа: ЗМІ дізналися про хитру тактику Байдена щодо Ізраїлю й ХАМАСу

Троє обізнаних із цим питанням американських чиновники зазначили, що рішення зробити таку заяву в односторонньому порядку, є незвичним кроком для Сполучених Штатів у відносинах із близьким союзником. За словами чиновників, у Білому домі на такий крок пішли, щоб звузити можливості для Ізраїлю або ХАМАСу відмовитися від угоди.

"Ми не просили дозволу оголосити про цю пропозицію. Ми повідомили ізраїльтянам, що збираємося виступити з промовою про ситуацію в Газі. Ми не вдавалися у подробиці, про що йшлося", - сказав один із американських чиновників на умовах анонімності.

Заява Байдена та його формулювання пропозиції як угоди, яку "запропонував Ізраїль", мала на меті підняти надію на припинення вогню і чинити тиск на Нетаньяху, вважає Джеремі Сурі, професор історії та суспільних відносин у Техаському університеті в Остіні.

"Байден намагається змусити Нетаньягу прийняти цю пропозицію", - сказав Сурі.

Завдання "заглушити" Нетаньягу не стоїть

Відповідаючи на запитання, чи є заява Байдена спробою тиску на Нетаньягу, ізраїльський чиновник на умовах анонімності зазначив, що ніхто не може перешкодити Ізраїлю знищити ХАМАС та його керівний потенціал.

"Думка про те, що тиск змусить Ізраїль діяти всупереч своїм національним інтересам, є безглуздою. Тиск повинен чинитися на ХАМАС", - сказав він.

Виступаючи перед журналістами 3 червня, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заперечив, що адміністрація намагається "заглушити" ізраїльського лідера.

Агентство зазначає, що наразі незрозуміло, чи буде успішною остання пропозиція про припинення вогню.

У вівторок, 4 червня, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що посередники усе ще чекають на відповідь ХАМАСу.

Радник Нетаньягу з питань зовнішньої політики Офір Фальк повідомив, що ізраїльський прем'єр погодився на цю пропозицію. Натомість пізніше ізраїльський лідер зробив публічні коментарі, що викликають сумніви в тому, що він повністю її підтримує.

В середу ультраправий міністр Ітамар Бен-Гвір заявив, що його партія буде "руйнувати" правлячу коаліцію, доки Нетаньягу не розкриє деталі майбутньої угоди щодо Сектора Газа.

Зі свого боку, Байден стикається з тиском щодо припинення бойових дій в анклаві. Його Демократична партія розділилася через його підтримку нападу Ізраїлю на регіон, а виборці у ключових штатах, де триває активна виборча гонка, погрожують не підтримати його в листопадовому матчі-реванші з республіканським кандидатом Дональдом Трампом.

Поштовх до дискусії

Незважаючи на перешкоди, американські чиновники стверджують, що, озвучивши ізраїльську пропозицію публічно, Байден може дати поштовх відновленню дискусії.

"(Байден. - ред.) вважав за важливе викласти деталі публічно, щоб весь світ міг побачити, що тут було, і весь світ міг побачити, наскільки серйозно Ізраїль ставиться до цього, та дати зрозуміти, що ХАМАСу абсолютно необхідно прийняти цю пропозицію", - сказав один із чиновників.

Історик Томас Алан Шварц з Університету Вандербільта вважає, що таким чином Байден застосував тактику, яку використовував раніше впродовж десятиліть своєї політичної кар'єри: публічно оголосити про угоду в надії просунути сторони вперед.

"Сказавши, що Ізраїль погодився, він поставив країну у важке становище, щоб сказати "ні". У цьому сенсі він, можливо, намагався вплинути на внутрішню політику Ізраїлю", - сказав Шварц.