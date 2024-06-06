Мирный план по Сектору Газа: СМИ узнали о хитрой тактике Байдена в отношении Израиля и ХАМАСа

Трое знакомых с этим вопросом американских чиновника отметили, что решение сделать такое заявление в одностороннем порядке, является необычным шагом для Соединенных Штатов в отношениях с близким союзником. По словам чиновников, в Белом доме на такой шаг пошли, чтобы сузить возможности для Израиля или ХАМАСа отказаться от соглашения.

"Мы не просили разрешения объявить об этом предложении. Мы сообщили израильтянам, что собираемся выступить с речью о ситуации в Газе. Мы не вдавались в подробности, о чем шла речь", - сказал один из американских чиновников на условиях анонимности.

Заявление Байдена и его формулировка предложения как сделки, которую "предложил Израиль", имела целью поднять надежду на прекращение огня и оказать давление на Нетаньяху, считает Джереми Сури, профессор истории и общественных отношений в Техасском университете в Остине.

"Байден пытается заставить Нетаньяху принять это предложение", - сказал Сури.

Задача "заглушить" Нетаньяху не стоит

Отвечая на вопрос, является ли заявление Байдена попыткой давления на Нетаньяху, израильский чиновник на условиях анонимности отметил, что никто не может помешать Израилю уничтожить ХАМАС и его руководящий потенциал.

"Мысль о том, что давление заставит Израиль действовать вопреки своим национальным интересам, является бессмысленной. Давление должно оказываться на ХАМАС", - сказал он.

Выступая перед журналистами 3 июня, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби отрицал, что администрация пытается "заглушить" израильского лидера.

Агентство отмечает, что пока непонятно, будет ли успешным последнее предложение о прекращении огня.

Во вторник, 4 июня, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что посредники все еще ждут ответа ХАМАСа.

Советник Нетаньяху по вопросам внешней политики Офир Фальк сообщил, что израильский премьер согласился на это предложение. Но позже израильский лидер сделал публичные комментарии, которые вызывают сомнения в том, что он полностью его поддерживает.

В среду ультраправый министр Итамар Бен-Гвир заявил, что его партия будет "разрушать" правящую коалицию, пока Нетаньяху не раскроет детали будущего соглашения по Сектору Газа.

Со своей стороны, Байден сталкивается с давлением касательно прекращения боевых действий в анклаве. Его Демократическая партия разделилась из-за его поддержки нападения Израиля на регион, а избиратели в ключевых штатах, где продолжается активная избирательная гонка, угрожают не поддержать его в ноябрьском матче-реванше с республиканским кандидатом Дональдом Трампом.

Толчок к дискуссии

Несмотря на препятствия, американские чиновники утверждают, что, озвучив израильское предложение публично, Байден может дать толчок возобновлению дискуссии.

"(Байден. - ред.) счел важным изложить детали публично, чтобы весь мир мог увидеть, что здесь было, и весь мир мог увидеть, насколько серьезно Израиль относится к этому, и дать понять, что ХАМАСу абсолютно необходимо принять это предложение", - сказал один из чиновников.

Историк Томас Алан Шварц из Университета Вандербильта считает, что таким образом Байден применил тактику, которую использовал ранее на протяжении десятилетий своей политической карьеры: публично объявить о сделке в надежде продвинуть стороны вперед.

"Сказав, что Израиль согласился, он поставил страну в трудное положение, чтобы сказать "нет". В этом смысле он, возможно, пытался повлиять на внутреннюю политику Израиля", - сказал Шварц.