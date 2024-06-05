"Мирний план" Китаю з врегулювання війни в Україні підтримали понад 20 країн, - Bloomberg

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах прокоментували відсутність КНР на саміті миру у Швейцарії. Речник Держдепартаменту США заявив, що Америка не бачить, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні війни в Україні.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Джо Байден не відкидає розміщення американських військ на Тайвані у разі вторгнення Китаю.

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