"Мирный план" Китая по урегулированию войны в Украине поддержали более 20 стран, - Bloomberg

Напомним, что в Соединенных Штатах прокомментировали отсутствие КНР на саммите мира в Швейцарии. Спикер Госдепартамента США заявил, что Америка не видит, каким образом Китай может сыграть положительную роль в решении войны в Украине.



Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Джо Байден не исключает размещение американских войск на Тайване в случае вторжения Китая.

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