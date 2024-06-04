У США прокоментували відсутність Китаю на саміті миру у Швейцарії

У США підтримують саміт миру щодо України. Водночас у Білому домі не розуміють, як саме цьому може сприяти китайська сторона.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

Відповідаючи на запитання журналістів, чи поділяють у Вашингтоні занепокоєння Києва через відсутність на саміті Китаю, Міллер сказав, що наразі Сполучені Штати не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні війни.

Як зауважив спікер Держдепартаменту, у США завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів.

"Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії", - сказав Міллер.

Натомість він зауважив, що Вашингтон планує і далі вести діалог з Пекіном стосовно невдоволення такими його діями та планує притягати до відповідальності причетні до цього організації.

Підтримка саміту миру

Водночас Міллер наголосив на підтримці США дипломатичних зусиль України та висловив очікування на успіх заходу.

"Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віцепрезидентка Сполучених Штатів буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України", - додав він.

На уточнення, чи буде присутнім на заході Держсекретар США Ентоні Блінкен, Міллер зазначив, що поки не володіє такою інформацією та "не має жодних даних про планування цього саміту миру".