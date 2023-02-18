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Дипломати США та Китаю залишаються в діалозі, незважаючи на інцидент з кулею, - Білий дім

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Вашингтон, Субота 18 лютого 2023 07:58
Дипломати США та Китаю залишаються в діалозі, незважаючи на інцидент з кулею, - Білий дім Фото: дипломатичні контакти США з Китаєм залишаються активними, заявили у Білому домі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дипломатичні контакти Вашингтону з Пекіном залишаються активними навіть після того, як у небі США була збита китайська повітряна куля.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Я розумію, що є напруженість, але держсекретар Блінкена, як і раніше, має відкриту лінію зв'язку з міністром закордонних справ. У нас все ще є посольство в Пекіні. І Державний департамент також може безпосередньо спілкуватися з персоналом посольства Китаю тут, у Вашингтоні", - Заявив Кірбі.

З його слів, канали зв'язку між військовими фахівцями двох країн тимчасово не функціонують.

"На жаль, військові лінії не відкриті, і це справді те, що ми хотіли б змінити", - додав він.

Китай перервав кілька каналів зв'язку між військовими після серпневого візиту тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден має намір найближчим часом поспілкуватися телефоном із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Також ми писали, що за словами Байдена, поки що нічого не вказує на те, що об'єкти, збиті над територією США, пов'язані з китайською шпигунською програмою.

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