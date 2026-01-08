Для мирних переговорів? Конгресвумен запросила депутатів Держдуми РФ у Вашингтон

Конгресвумен від Республіканської партії Анна Пауліна Луна запросила чотирьох депутатів Держдуми РФ до Вашнигтону на зустріч з членами Конгресу нібито щодо мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter конгресвумен від Республіканської партії.

"Я отримала дозвіл від Державного департаменту на зустріч чотирьох членів російської Державної думи з членами Конгресу щодо мирних переговорів та надіслала цим членам офіційне запрошення зустрітися з нами тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, цього місяця", - зазначила конгресвумен.

Вона також подякувала Держсекретарю США Марко Рубіо та Держдепу за допомогу у організації запрошення, і додала, що обговорення мирних процесів повинні вести розсудливі особи.

Чим відома Анна Пауліна Луна

Нагадаємо, що у 2023 році Луна була співавторкою "Резолюції про втому від України", яка закликала припинити допомогу Україні. Згодом вона також голосувала проти пакетів допомоги Україні.

У жовтні минулого року Луна зустрічалась зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Також у грудні минулого року конгресвумен внесла законопроект про вихід США з НАТО.