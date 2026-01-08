Для мирних переговорів? Конгресвумен запросила депутатів Держдуми РФ у Вашингтон
Конгресвумен від Республіканської партії Анна Пауліна Луна запросила чотирьох депутатів Держдуми РФ до Вашнигтону на зустріч з членами Конгресу нібито щодо мирних переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter конгресвумен від Республіканської партії.
"Я отримала дозвіл від Державного департаменту на зустріч чотирьох членів російської Державної думи з членами Конгресу щодо мирних переговорів та надіслала цим членам офіційне запрошення зустрітися з нами тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, цього місяця", - зазначила конгресвумен.
Вона також подякувала Держсекретарю США Марко Рубіо та Держдепу за допомогу у організації запрошення, і додала, що обговорення мирних процесів повинні вести розсудливі особи.
Чим відома Анна Пауліна Луна
Нагадаємо, що у 2023 році Луна була співавторкою "Резолюції про втому від України", яка закликала припинити допомогу Україні. Згодом вона також голосувала проти пакетів допомоги Україні.
У жовтні минулого року Луна зустрічалась зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Також у грудні минулого року конгресвумен внесла законопроект про вихід США з НАТО.
Що передувало
Вчора, 7 січня, президент України Володимир Зеленський розповів, що представники України й США обговорять у Парижі найскладніші питання. Зокрема, це території та Запорізька АЕС.
Також 6 січня в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили єдність щодо сталого миру та домовилися про подальшу підтримку Києва.
Окрім того, Україна, Франція та Британія підписали декларацію про створення спільної координаційної групи. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, новий механізм дозволить повністю інтегрувати збройні сили залучених країн.
Крім того, прем'єр Британії Кір Стармер анонсував створення "військових хабів" в Україні після того, як він підтвердив відправку британського контингенту на українську територію для забезпечення майбутнього режиму припинення вогню.