Для мирных переговоров? Конгрессвумен пригласила депутатов Госдумы РФ в Вашингтон
Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна пригласила четырех депутатов Госдумы РФ в Вашнигтон на встречу с членами Конгресса якобы по поводу мирных переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter конгрессвумен от Республиканской партии.
"Я получила разрешение от Государственного департамента на встречу четырех членов российской Государственной думы с членами Конгресса по мирным переговорам и направила этим членам официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, в этом месяце", - отметила конгрессвумен.
Она также поблагодарила Госсекретаря США Марко Рубио и Госдеп за помощь в организации приглашения, и добавила, что обсуждение мирных процессов должны вести здравомыслящие лица.
Чем известна Анна Паулина Луна
Напомним, что в 2023 году Луна была соавтором "Резолюции об усталости от Украины", которая призвала прекратить помощь Украине. Впоследствии она также голосовала против пакетов помощи Украине.
В октябре прошлого года Луна встречалась со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Также в декабре прошлого года конгрессвумен внесла законопроект о выходе США из НАТО.
Что предшествовало
Вчера, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что представители Украины и США обсудят в Париже самые сложные вопросы. В частности, это территории и Запорожская АЭС.
Также 6 января в Париже состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили единство относительно устойчивого мира и договорились о дальнейшей поддержке Киева.
Кроме того, Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о создании совместной координационной группы. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, новый механизм позволит полностью интегрировать вооруженные силы вовлеченных стран.
Кроме того, премьер Британии Кир Стармер анонсировал создание "военных хабов" в Украине после того, как он подтвердил отправку британского контингента на украинскую территорию для обеспечения будущего режима прекращения огня.