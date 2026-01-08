Для мирных переговоров? Конгрессвумен пригласила депутатов Госдумы РФ в Вашингтон

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна пригласила четырех депутатов Госдумы РФ в Вашнигтон на встречу с членами Конгресса якобы по поводу мирных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter конгрессвумен от Республиканской партии.

"Я получила разрешение от Государственного департамента на встречу четырех членов российской Государственной думы с членами Конгресса по мирным переговорам и направила этим членам официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, в этом месяце", - отметила конгрессвумен.

Она также поблагодарила Госсекретаря США Марко Рубио и Госдеп за помощь в организации приглашения, и добавила, что обсуждение мирных процессов должны вести здравомыслящие лица.

Чем известна Анна Паулина Луна

Напомним, что в 2023 году Луна была соавтором "Резолюции об усталости от Украины", которая призвала прекратить помощь Украине. Впоследствии она также голосовала против пакетов помощи Украине.

В октябре прошлого года Луна встречалась со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Также в декабре прошлого года конгрессвумен внесла законопроект о выходе США из НАТО.