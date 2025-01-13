У мирних переговорах між Ізраїлем та ХАМАС намітився прогрес, - CNN

Високопоставлена ізраїльська делегація, до складу якої входить директор ізраїльської спецслужби "Моссад" Давид Барнеа, прибула в Доху після того, як з'явилися явні ознаки прогресу в переговорах про звільнення заручників і припинення вогню.

За словами джерела CNN, у переговорах між двома сторонами існує порозуміння щодо Філадельфійського коридору - вузької смуги землі вздовж кордону між Єгиптом та Сектором Газа, - а також присутності Армії оборони Ізраїлю в Секторі Газа і формулювань, що стосуються закінчення війни.

Ізраїль вже давно вимагає, щоб його війська залишалися вздовж Філадельфійського коридору, в той час як ХАМАС наполягає на їх виведенні. Розбіжності щодо цього вузького, але стратегічного клаптика землі були ключовою причиною провалу попередніх переговорів у серпні 2024 року.

Джерело також зазначило, що розбіжності зберігаються між керівництвом ХАМАСу в Газі та керівництвом угруповання за кордоном.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який зустрівся в суботу з посланником новообраного президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом, стикається з тиском з боку як нинішньої, так і майбутньої адміністрацій США, щоб досягти угоди до 20 січня.

Незважаючи на цей тиск, джерело CNN повідомило, що рішення відправити делегацію високого рівня на переговори в Доху було ухвалене тому, що більшість сторін, які беруть участь у переговорах, справді хочуть укласти угоду. Умови для цього вже дозріли. "Американський тиск не мав до цього жодного відношення", - стверджує джерело.

Натомість тиск з боку США явно відчувається всередині ізраїльського уряду, визнав ізраїльський чиновник в інтерв'ю CNN у суботу.

До складу ізраїльської делегації також входять Ніцан Алон, керівник підрозділу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зі звільнення заручників, і Ронен Бар, голова ізраїльської служби безпеки "Шин-Бет".

Форум сімей заручників привітав рішення відправити ізраїльську делегацію на переговори в Доху, назвавши цей крок "історичною можливістю забезпечити звільнення всіх наших близьких".