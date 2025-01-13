В мирных переговорах между Израилем и ХАМАС наметился прогресс, - CNN

Высокопоставленная израильская делегация, в состав которой входит директор израильской спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа, прибыла в Доху после того, как появились явные признаки прогресса в переговорах об освобождении заложников и прекращении огня.

По словам источника CNN, в переговорах между двумя сторонами существует понимание относительно Филадельфийского коридора - узкой полосы земли вдоль границы между Египтом и Сектором Газа, - а также присутствия Армии обороны Израиля в Секторе Газа и формулировок, касающихся окончания войны.

Израиль уже давно требует, чтобы его войска оставались вдоль Филадельфийского коридора, в то время как ХАМАС настаивает на их выводе. Разногласия по этому узкому, но стратегическому клочку земли были ключевой причиной провала предыдущих переговоров в августе 2024 года.

Источник также отметил, что разногласия сохраняются между руководством ХАМАСа в Газе и руководством группировки за рубежом.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который встретился в субботу с посланником новоизбранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, сталкивается с давлением со стороны как нынешней, так и будущей администраций США, чтобы достичь соглашения до 20 января.

Несмотря на это давление, источник CNN сообщил, что решение отправить делегацию высокого уровня на переговоры в Доху было принято потому, что большинство сторон, участвующих в переговорах, действительно хотят заключить соглашение. Условия для этого уже созрели. "Американское давление не имело к этому никакого отношения", - утверждает источник.

Впрочем, давление со стороны США явно ощущается внутри израильского правительства, признал израильский чиновник в интервью CNN в субботу.

В состав израильской делегации также входят Ницан Алон, руководитель подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по освобождению заложников, и Ронен Бар, глава израильской службы безопасности "Шин-Бет".

Форум семей заложников приветствовал решение отправить израильскую делегацию на переговоры в Доху, назвав этот шаг "исторической возможностью обеспечить освобождение всех наших близких".

Нетаньяху и Байден скрепили усилия

В воскресенье, 12 января, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого обсудили усилия, направленные на достижение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в войне между Израилем и ХАМАС.

Белый дом и офис Нетаньяху подтвердили факт телефонного разговора между двумя лидерами, не предоставляя деталей.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что советник президента Байдена по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк работает над окончательными деталями текста, который будет представлен обеим сторонам. Однако он не берется прогнозировать, удастся ли достичь соглашения до 20 января, - дня инаугурации Трампа.

«Мы очень, очень близко. Но быть очень близкими все еще означает, что мы далеко, потому что пока вы не пересечете финишную черту, нас там не будет», - сказал Салливан.