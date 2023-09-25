ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мирні українці - не пріоритет. Окупанти на півдні спрямовують всі ліки на власні потреби, - ЦНС

Понеділок 25 вересня 2023 16:49
UA EN RU
Мирні українці - не пріоритет. Окупанти на півдні спрямовують всі ліки на власні потреби, - ЦНС Фото: окупанти на півдні спрямовують всі ліки на власні потреби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованих областях на півдні України фіксують дефіцит ліків для мирного населення, адже їх використовують для потреб російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Повідомляється, що в населених пунктах на півдні всі ліки спрямували пораненим росіянам через їхні великі втрати. При цьому потреби цивільних пацієнтів задовольняються за остатковим принципом.

Водночас загарбники продовжують розміщувати поранених росіян в цих же цивільних лікарнях, попри норми міжнародного права.

Ситуація на окупованій території

У ЦНС повідомляли, що загарбники відчувають значний кадровий дефіцит на ТОТ через небажання місцевих співпрацювати з ними.

Зокрема, вони не можуть знайти фельдшерів на постійній основі, тому жителі позбавлене можливості отримувати медичні послуги.

Загарбники намагаються завозити на окуповані території росіян, але переважна більшість відмовляється їхати в Україну через бойові дії. Людям обіцяють платити мільйон рублів за згоду переїхати, але це не допомагає розв'язати проблему.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою