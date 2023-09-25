Мирні українці - не пріоритет. Окупанти на півдні спрямовують всі ліки на власні потреби, - ЦНС

У тимчасово окупованих областях на півдні України фіксують дефіцит ліків для мирного населення, адже їх використовують для потреб російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Повідомляється, що в населених пунктах на півдні всі ліки спрямували пораненим росіянам через їхні великі втрати. При цьому потреби цивільних пацієнтів задовольняються за остатковим принципом.

Водночас загарбники продовжують розміщувати поранених росіян в цих же цивільних лікарнях, попри норми міжнародного права.

Ситуація на окупованій території

У ЦНС повідомляли, що загарбники відчувають значний кадровий дефіцит на ТОТ через небажання місцевих співпрацювати з ними.

Зокрема, вони не можуть знайти фельдшерів на постійній основі, тому жителі позбавлене можливості отримувати медичні послуги.

Загарбники намагаються завозити на окуповані території росіян, але переважна більшість відмовляється їхати в Україну через бойові дії. Людям обіцяють платити мільйон рублів за згоду переїхати, але це не допомагає розв'язати проблему.

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