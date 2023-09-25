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Мирные украинцы - не приоритет. оккупанты на юге направляют все лекарства на собственные нужды, - ЦНС

Понедельник 25 сентября 2023 16:49
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Мирные украинцы - не приоритет. оккупанты на юге направляют все лекарства на собственные нужды, - ЦНС Фото: оккупанты на юге направляют все лекарства на собственные нужды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированных областях на юге Украины фиксируют дефицит лекарства для мирного населения, ведь их используют для нужд российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сообщается, что в населенных пунктах на юге все лекарства направили раненым россиянам из-за их больших потерь. При этом потребности гражданских пациентов удовлетворяются по остаточному принципу.

В то же время, захватчики продолжают размещать раненых россиян в этих же гражданских больницах, несмотря на нормы международного права.

Ситуация на оккупированной территории

В ЦНС сообщали, что захватчики испытывают значительный кадровый дефицит на ТОТ из-за нежелания местных сотрудничать с ними.

В частности, они не могут найти фельдшеров на постоянной основе, поэтому жители лишены возможности получать медицинские услуги.

Захватчики пытаются завозить на оккупированные территории россиян, но подавляющее большинство отказывается ехать в Украину из-за боевых действий. Людям обещают платить миллион рублей за согласие переехать, но это не помогает решить проблему.

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