Мирні переговори між США та Україною продуктивні, але залишаються розбіжності, - Керолайн Лівітт

Лівітт також повідомила, що зустріч президентів США та України цього тижня не планується.

Вона додала, що оновлений план потрібно буде знову представити російській стороні.

"Є відчуття терміновості. Президент хоче, щоб ця угода була укладена і щоб ця війна закінчилася", - наголосила прессекретар Білого дому.

Лівітт додала, що Трамп тисне на обох лідерів.

"Президент США хоче, щоб ця угода була укладена якомога швидше", - прокоментувала вона дедлайн Дональда Трампа щодо схвалення мирної угоди. Раніше він називав дату - 27 листопада.

На запитання про те, чи порушувалось питання війни Росії проти України під час розмови Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном, вона відповіла, що співрозмовники торкались його, але основною темою розмови були американо-китайські відносини.