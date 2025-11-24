RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Мирные переговоры между США и Украиной продуктивны, но остаются разногласия, - Ливитт

Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
Автор: Марина Балабан

В Белом доме считают, что переговоры по прекращению войны в Украине были продуктивными, но остается несколько разногласий.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Ливитт также сообщила, что встреча президентов США и Украины на этой неделе не планируется.

Она добавила, что обновленный план нужно будет снова представить российской стороне.

"Есть ощущение срочности. Президент хочет, чтобы это соглашение было заключено и чтобы эта война закончилась", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Ливитт добавила, что Трамп давит на обоих лидеров.

"Президент США хочет, чтобы это соглашение было заключено как можно скорее", - прокомментировала она дедлайн Дональда Трампа по одобрению мирного соглашения. Ранее он называл дату - 27 ноября.

На вопрос о том, поднимался ли вопрос войны России против Украины во время разговора Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином, она ответила, что собеседники касались его, но основной темой разговора были американо-китайские отношения.

 

Что изменилось после переговоров в Женеве

Ранее РБК-Украина со ссылкой на собственный информированный источник писало, что США на переговорах в Женеве увидели высокую готовность украинской стороны к конструктивной дискуссии - поэтому жесткие дедлайны для одобрения мирного соглашения, вроде 27 ноября, уже вряд ли актуальны.

По словам его собеседника, следующий шаг в переговорах будет определен американской стороной, после обсуждения результатов женевских переговоров. После этого и станет понятно, когда может состояться телефонный разговор или личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Что изменилось в мирном плане после переговоров в Женеве и какие ожидания от этой недели - читайте в матерале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
мирный план СШАВойна в Украине