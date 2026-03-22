Мирна угода та гарантії безпеки: Віткофф розкрив деталі другого дня переговорів з Україною

Україна та США провели другий раунд переговорів у Флориді, зосередившись на розробці надійної системи безпеки та вирішенні гуманітарних питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального посланника США Стіва Віткоффа.
Сторони продовжили обговорення, розпочате напередодні, з метою напрацювання всеохоплюючої мирної угоди.
Основними темами зустрічі стали параметри майбутньої безпекової архітектури України та координація гуманітарних зусиль у регіоні.
За словами Стіва Віткоффа, переговори мають конструктивний характер.
"Ми, як і раніше, заохочуємо постійну, ґрунтовну співпрацю та дякуємо президенту США за його непохитне лідерство у просуванні цих зусиль", - зазначив спецпосланник.
У переговорному процесі беруть участь високопосадовці обох країн.
Від України: секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.
Від США: спеціальний посланник Стів Віткофф, зять президента США Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.
Нагадаємо, переговори у Флориді тривають уже другий день.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами дводенних зустрічей українських та американських представників з’явилися сигнали щодо можливого проведення нових обмінів. Водночас він підкреслив, що російський диктатор насправді не хоче настання миру.
Раніше Стів Віткофф зазначив, що сторони поступово звужують перелік спірних питань для укладення майбутньої мирної угоди. За його словами, делегації зосередилися на ключових аспектах безпеки та стабільності.
Також Зеленський, коментуючи цей переговорний процес, наголошував на необхідності з’ясувати реальну готовність РФ до завершення війни. Він зауважив, що українська команда продовжує активні консультації з американськими партнерами для досягнення справедливого результату.