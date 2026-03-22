Мирна угода та гарантії безпеки: Віткофф розкрив деталі другого дня переговорів з Україною

Переговори у Флориді та позиція Зеленського

Нагадаємо, переговори у Флориді тривають уже другий день.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами дводенних зустрічей українських та американських представників з’явилися сигнали щодо можливого проведення нових обмінів. Водночас він підкреслив, що російський диктатор насправді не хоче настання миру.

Раніше Стів Віткофф зазначив, що сторони поступово звужують перелік спірних питань для укладення майбутньої мирної угоди. За його словами, делегації зосередилися на ключових аспектах безпеки та стабільності.

Також Зеленський, коментуючи цей переговорний процес, наголошував на необхідності з’ясувати реальну готовність РФ до завершення війни. Він зауважив, що українська команда продовжує активні консультації з американськими партнерами для досягнення справедливого результату.