З міркувань безпеки. Німеччина заборонила продавати Китаю завод по виробництву чіпів

Видання повідомляє, що в заяві міністерства йдеться про те, що придбання заводу "поставило б під загрозу громадський порядок та безпеку Німеччини". Міністр економіки Німеччини Роберт Габек на прес-конференції заявив, що напівпровідникова промисловість у Європі має захищати свій "технологічний та економічний суверенітет".

"Ми повинні уважно стежити за придбанням компаній, коли йдеться про важливу інфраструктуру або коли існує ризик передачі технологій покупцям із країн, які не входять до ЄС", - сказав він.