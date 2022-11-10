З міркувань безпеки. Німеччина заборонила продавати Китаю завод по виробництву чіпів

Міністерство економіки Німеччини заборонило компанії Elmos Semiconductor продавати завод по виробництву мікросхем для автомобілів швецькій Silex - дочірній компанії китайської Sai Microelectronics.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.
Видання повідомляє, що в заяві міністерства йдеться про те, що придбання заводу "поставило б під загрозу громадський порядок та безпеку Німеччини". Міністр економіки Німеччини Роберт Габек на прес-конференції заявив, що напівпровідникова промисловість у Європі має захищати свій "технологічний та економічний суверенітет".
"Ми повинні уважно стежити за придбанням компаній, коли йдеться про важливу інфраструктуру або коли існує ризик передачі технологій покупцям із країн, які не входять до ЄС", - сказав він.
Нагадаємо, що США продовжують вводити нові обмеження на експорт передових напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем, щоб завадити американським технологіям просувати військову міць Китаю.
Раніше США планували розширити обмеження на постачання чіпів до Китаю. Вже 1 вересня Білий дім ввів нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чіпів в Китай і Росію.