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Из соображений безопасности. Германия запретила продавать Китаю завод по производству чипов

Фото: Германия заблокировала продажу завода по производству чипов Китая (elmos.com)
Автор: Антон Малиновский

Министерство экономики Германии запретило компании Elmos Semiconductor продавать завод по производству микросхем для автомобилей шведской Silex – дочерней компании китайской Sai Microelectronics.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Издание сообщает, что в заявлении министерства говорится, что приобретение завода "поставило бы под угрозу общественный порядок и безопасность Германии". Министр экономики Германии Роберт Габек на пресс-конференции заявил, что полупроводниковая промышленность в Европе должна защищать свой "технологический и экономический суверенитет" .

"Мы должны внимательно следить за приобретением компаний, когда речь идет о важной инфраструктуре или когда существует риск передачи технологий покупателям из стран, не входящих в ЕС", - сказал он.

Напомним, что США продолжают вводить новые ограничения на экспорт передовых полупроводников и оборудования для производства микросхем, чтобы помешать американским технологиям продвигать военную мощь Китая.

Ранее США планировали расширить ограничения на поставки чипов в Китай. Уже 1 сентября Белый дом ввел новые ограничения по продаже некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию.

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