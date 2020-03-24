В мире заразились коронавирусом более 400 тысяч человек

По состоянию на вечер 24 марта в мире уже 407 485 случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты распространения вируса при университете имени Джона Хопкинса.

Так зараженных больше всего зафиксировано в Китае - 81 591, Италии - 69 176, США - 49 768, Испании - 39 676, Германии - 31 991, Иране - 24 811, Франции - 20 149.

Напомним, на сегодня выявлено 97 инфицированных коронавирусом в Украине. Заболеваемость продолжает расти каждые сутки и охватывает новые регионы страны.

Как сообщало РБК-Украина, итальянская власть объявила об введение дополнительных жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. В Италии запретили спортивную или физическую деятельность на улице и остановили строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.

Ранее сообщалось, сегодня, 24 марта, в Австрии за сутки было зафиксировано 875 новых случаев заражения коронавирусом, что составляет более 24-процентный рост. Больше всего пострадал Тироль на границе с Италией, где зафиксировано более 1 тыс. больных коронавирусом, там действует режим карантина, за соблюдением которого следит полиция.