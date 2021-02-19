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В мире сделали уже более 193 млн COVID-прививок

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 11:02
В мире сделали уже более 193 млн COVID-прививок Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В мире по состоянию на утро 19 февраля сделали уже более 193 млн прививок против коронавируса. В целом вакцинация началась в 87 странах.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, среди всех стран, где началась вакцинация против коронавируса, лидерами по количеству введенных доз являются США (59 млн доз), Китай (40,5 млн доз), страны ЕС (24,3 млн доз), Великобритания (17 млн доз) и Индия (9,8 млн доз).

Вместе с тем лидерами по количеству доз на 100 человек является Израиль (78,06), Сейшельские острова (63,91), Объединенные Арабские Эмираты (49,99), Великобритания (25,45) и США (17,80).

Напомним, вчера вакцинация началась уже в Зимбабве. Прививки в стране делают препаратом компании Sinovac, 200 тысяч доз которого им подарило правительство Китая.

Также ранее Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ) призвала страны отдавать вакцины от коронавируса для распределения через механизм COVAX. Вместо прямых поставок в другие государства.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки увеличат в два раза взносы в международную инициативу вакцинации против коронавируса COVAX. Взносы будут увеличены с 2 до 4 млрд долларов.

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